Несколько банков обсуждают перспективы создания альтернативы АРБ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ряд российских банков ведет обсуждение по поводу перспектив создания нового объединения, альтернативного Ассоциации российских банков, сообщил РИА Новости зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — ранее в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Несогласие банков вызвал ряд тезисов, содержавшихся в годовом отчете ассоциации, который был представлен на съезде АРБ в марте текущего года.

"Вопрос об изменении формата взаимодействия между банками, в том числе о перспективах создания нового банковского объединения, находится в стадии обсуждения…. Мы считаем, что взаимодействие финансовых организаций должно быть основано на новых принципах. Банкам не нужна забюрократизированная, не поддающаяся управлению машина. Необходимо легкое объединение с прозрачной структурой, в котором действительно будет учитываться голос каждой кредитной организации", — подчеркнул Сенин.

По его словам, вопросы к деятельности АРБ возникают не первый год.

"Просто замена руководства ассоциации не позволит одномоментно решить все вопросы, накопившиеся за время ее существования. Необходимы структурные реформы, включающие изменение принципов управления ассоциацией. Вопрос о том, как будет построено взаимодействие между кредитными организациями после выхода из АРБ, находится в стадии обсуждения", — добавил зампред правления банка.