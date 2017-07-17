В Тамбовской области в 2017 году заложат новые сады на 800 гектарах

ТАМБОВ, 17 июл — РИА Новости. Не менее 800 гектаров будут засажены плодовыми деревьями в 2017 году в Тамбовской области — на 200 гектаров больше прошлогоднего показателя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Такие данные приведены в понедельник на губернаторской планерке, где шла речь о выполнении регионом госпрограммы поддержки развития садоводства. Госпрограмма, которая реализуется с 2008 года, предусматривает возмещение хозяйствам части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов. За это время в тамбовское садоводство вложено более миллиарда рублей бюджетных инвестиций, заложено около четырех тысяч гектаров фруктовых садов, причем более половины — интенсивного типа, которые дают урожайность не менее 35 тонн с гектара. В этом году из федерального и регионального бюджетов будет направлено почти 319 миллионов рублей на возмещение затрат по плодово-ягодному направлению, отметил собеседник агентства.

"Садоводство сегодня в приоритете. Им должны заниматься не только специализированные хозяйства. Поэтому настаиваю, чтобы сельскохозяйственный блок совместно с муниципалитетами вел активную работу в сфере садоводства среди неспециализированных сельхозпредприятий, фермеров, потенциальных грантополучателей. Необходимо также создавать кооперацию и развивать переработку в этой отрасли. Нужна не просто региональная программа развития садоводства, а конкретный, развернутый план действий с разбивкой по всем муниципалитетам", — цитирует пресс-служба слова губернатора Александра Никитина.

Тамбовская область — общероссийский центр садоводства, научная база которого представлена школой великого ученого-садовода Ивана Мичурина. Сегодня наукоград Мичуринск активно участвует в разработке инновационных технологий в садоводстве. Созданный в городе Федеральный научный центр имени Мичурина концентрирует лучший опыт садоводов России. Уникальный посадочный материал мичуринцев, новые технологии выращивания плодово-ягодных культур ежегодно демонстрируются на Дне садовода и широко применяются в разных регионах России, в том числе на Кубани, добавили в пресс-службе.

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