Дворкович призвал регионы развивать инфраструктуру для электромобилей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вице-премьер Аркадий Дворкович призвал руководителей регионов РФ поддерживать и стимулировать развитие зарядной и дорожной инфраструктуры для электромобилей, сообщает кабинет министров в понедельник.

"Аркадий Дворкович подписал резолюцию с обращением к высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Федерации в рамках полномочий по организации дорожного движения на территории субъекта Федерации оказывать поддержку и стимулирование развития зарядной и дорожной инфраструктуры для электромобилей, в том числе по обеспечению доступа электромобилей на выделенные полосы для маршрутных транспортных средств", — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил дорожного движения, в которые вводятся термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль". В пояснительной записке к документу отмечалось, что изменения вносятся в связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта.