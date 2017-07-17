Задолженность по зарплате за июнь снизилась на 3,7%

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 июля снизилась на 124 миллиона рублей, или на 3,7% по сравнению с показателем на 1 июня и составила 3,207 миллиарда рублей, сообщает Росстат.

В мае, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 13,4% — до 3,331 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июля составила 3,158 миллиарда рублей, или 98,5% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 июня она снизилась на 104 миллиона рублей (на 3,2%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 49 миллионов рублей и снизилась по сравнению с 1 июня на 20 миллионов рублей (на 28,8%). В том числе задолженность из федерального бюджета составила 2 миллиона рублей и снизилась по сравнению с 1 июня на 23 миллиона рублей (в 14 раз), бюджетов регионов РФ — 39 миллионов рублей (снижение на 3 миллиона рублей, или на 5%), местных бюджетов – 8 миллионов рублей (увеличение на 6 миллионов рублей, или в 3,3 раза).