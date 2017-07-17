Медведев рассказал, какими будут расходы бюджета-2018 на поддержку АПК

ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Объем расходов федерального бюджета на поддержку аграрно-промышленного комплекса в 2018 году может быть сохранен на уровне текущего года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по расходам федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Он назвал очень важным не потерять набранный темп в этой сфере. "В основном средства на государственную поддержку аграрного сектора и рыбной отрасли поступают в рамках реализации двух госпрограмм, и есть предложения расходы федерального бюджета на аграрный сектор в следующем году оставить на уровне текущего года", — сказал Медведев.

Глава правительства заметил, что аграрный сектор российской экономики в настоящее время находится на подъеме. "Мы уже не только повысили уровень продовольственной безопасности, но и начали наращивать поставки сельхозпродукции на экспорт", — сказал Медведев. Он напомнил также о работе над улучшением логистики, вложениях в развитие аграрной науки и т.д.