"АвтоВАЗ" в 2017-2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников

САМАРА, 17 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" сократит численность персонала в 2017-2018 годах более чем на 8 тысяч человек, сообщил во время совещания с главой "АвтоВАЗа" полпред президента в ПФО Михаил Бабич.

"Известно, что есть программа сокращения персонала на "АвтоВАЗе". Это, по информации "АвтоВАЗа", шесть тысяч человек в текущем году, и еще 2,2 тысячи человек — в 2018 году", — сказал Бабич.

"Автоваз" — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan.