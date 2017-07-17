Глава Минтранса назвал мост в Крым образцом транспортного строительства

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив является образцом, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Проект Крымского моста не просто уникальный. Это образец, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства – и в организации стройки, и по уровню качества работ", — приводит слова Соколова инфоцентр "Крымский мост".
Министр отметил, что участники стройотрядов за два летних месяца получат бесценный практический опыт.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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