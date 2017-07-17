Глава Минтранса назвал мост в Крым образцом транспортного строительства

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив является образцом, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Министр в сопровождении главы Росавтодора Романа Старовойта встретился со студентами из стройотрядов, которые участвуют в стройке в рамках летнего трудового семестра.

"Проект Крымского моста не просто уникальный. Это образец, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства – и в организации стройки, и по уровню качества работ", — приводит слова Соколова инфоцентр "Крымский мост".

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Министр отметил, что участники стройотрядов за два летних месяца получат бесценный практический опыт.

По информации инфоцентра, в этом году в вахтовый городок на Тамани прибыли 90 учащихся разных курсов из МГУ им. М.В.Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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