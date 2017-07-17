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Экономика

Установка арок моста в Крым пройдет с минимальным ограничением судоходства

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (200)
09:3517.07.2017
(обновлено: 09:36 17.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Керченского моста в Крыму. Архивное фотоСтроительство железнодорожной части Керченского моста в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Строительство железнодорожной части Керченского моста в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Строительство моста в Крым вышло на пиковую мощность
"Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток", — приводит инфоцентр "Крымский мост" слова Соколова, который в рамках рабочей поездки на стройку оценил ход реализации проекта.

Соколов подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

В инфоцентре отметили, что подготовка к операции по перевозке и монтажу арочных пролетов моста идет согласно графику. Строители рассчитывают выполнить основные работы на фарватере до наступления осенних штормов.

Планируется, что фарватерные опоры будут готовы принять арки во второй половине августа. Структуры и ведомства, обеспечивающие судоходство в Керченском проливе, завершают проработку оптимальных условий движения по каналу с учетом графика стройки. В этот период суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере, причем в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов.

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© Инфоцентр "Крымский мост"
Плавучие опоры для перевозки и монтажа арок Крымского моста выведены на воду

Предполагается, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна", таких "окон" у строителей будет несколько.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Заказчик: строящийся мост в Крым способен выдержать землетрясение
"Сегодня у нас достаточно площадей акватории по обе стороны пролива, включая якорные стоянки, где суда смогут находиться в ожидании прохода через канал. Тем не менее, мы заранее проинформировали судовладельцев о предполагаемых датах морской операции, чтобы они могли скорректировать свои графики", — приводит инфоцентр слова замглавы Росморречфлота Юрия Костина.

По его словам, даже если судно не успеет пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим. Как только строители завершат работу, лоцманы таманского и крымского управлений "Росморпорта" оперативно проведут суда.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив
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