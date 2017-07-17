Инвестиции в основной капитал Китая в первом полугодии выросли на 8,6%

ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) Китая в первом полугодии 2017 года выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

В январе-июне 2017 года общий объем инвестиций в основные активы составил 28,06 триллионов юаней (4,14 триллиона долларов), что на 8,6% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и на 0,5% больше итогового показателя прошлого года.

Доля инвестиций госпредприятий за указанный период выросла на 12%, а частного сектора — на 7,2%. Доля частных инвестиций заняла 60,7% от общего объема инвестиций.

Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как рекордно слабые инвестиции с начала прошлого года свидетельствовали о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая. В январе этого года темпы роста инвестиций частного сектора ускорились.

Инвестиции в основные активы в КНР по итогам 2016 года выросли на 8,1% и составили 59,65 триллиона юаней (около 8,69 триллиона долларов).