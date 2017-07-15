Новак не планирует отдельной встречи с министром нефти Нигерии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил РИА Новости, что не планирует отдельной встречи с министром нефти Нигерии Эммануэлем Ибе Качикву (Emmanuel Ibe Kachikwu).

"Нет, мы будем 24-го (июля — ред.) только встречаться, мониторинговый комитет", — ответил Новак на вопрос о том, планируется ли встреча с Качикву.

Ранее в июле Качикву, как сообщило агентство агентство Блумберг, заявил, что не приедет на встречу мониторингового комитета стран-членов ОПЕК и других нефтепроизводящих государств (ОПЕК+) 24 июля, однако планирует встречу с главами Минэнерго РФ и Саудовской Аравии. Новак напомнил, что представители ОПЕК планируют провести 17 июля в Вене внеочередную встречу, в которой будет участвовать и Нигерия как страна, входящая в ОПЕК.

ОПЕК в конце 2016 года договорилась о сокращении своей нефтедобычи на 1,254 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Совместно с ОПЕК добычу сокращают ряд стран, не входящих в картель — почти на 0,6 миллиона баррелей в день. Соглашение ОПЕК+ было заключено на первое полугодие 2017 года, в мае срок его действия был продлен до конца марта 2018 года.

Ливия и Нигерия не несут никаких обязательств по сокращению добычи. Однако, как сообщил ранее в июле генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, эти страны, как ожидается, пришлют своих технических представителей на встречу техкомитета, которая пройдет 22 июля в Санкт-Петербурге, перед встречей министерского мониторингового комитета 24 июля.

Баркиндо также добавил, что рост добычи нефти в Ливии и Нигерии не влияет на эффективность сделки ОПЕК+, так как такая возможность была предусмотрена изначальным соглашением.