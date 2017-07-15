Siemens не обсуждал с Минэнерго свою работу в России, заявил Новак

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens не обращался в Минэнерго России, чтобы обсудить возможность своего выхода из части бизнеса в стране или продолжение работы, сообщил РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак.
Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика", которая, по данным агентства Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По данным издания, президент Siemens AG Джо Кэзер также обдумывает выход из дочерней компании ООО "Сименс технологии газовых турбин", в которой Siemens контролирует 65%.поставкой своих газовых турбин в Крым подал иск в арбитраж Москвы, суд пока оставил иск без движения до 21 августа. Концерн заявлял, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в "Ростех") для электростанций в Тамани, перемещены в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) — ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.