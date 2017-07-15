Siemens не обсуждал с Минэнерго свою работу в России, заявил Новак

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens не обращался в Минэнерго России, чтобы обсудить возможность своего выхода из части бизнеса в стране или продолжение работы, сообщил РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нет, такого не было", — заявил Новак.

Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика", которая, по данным агентства Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По данным издания, президент Siemens AG Джо Кэзер также обдумывает выход из дочерней компании ООО "Сименс технологии газовых турбин", в которой Siemens контролирует 65%.