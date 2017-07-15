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Экономика

"Грузинские авиалинии" прокомментировали решение Минтранса РФ по рейсам

Сюжет:
Ограничение полетов "Грузинских авиалиний" (3)
14:1615.07.2017
(обновлено: 16:34 15.07.2017)
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© РИА Новости / Давид ХизанишвилиПерейти в фотобанкСамолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian AirwaysСамолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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ТБИЛИСИ, 15 июл – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Генеральный директор "Грузинских авиалиний" Гиви Давиташвили считает, что вопрос в связи с аэропортом Жуковский не может быть главной причиной ограничения российской стороной рейсов Тбилиси-Москва.

Самолет грузинской авиакомпании Грузинские авиалинии. Архивное фото
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Минтранс объяснил причину ограничения полетов "Грузинских авиалиний"
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что ведомство ограничило полеты авиакомпании "Грузинские авиалинии" из Тбилиси в Москву, так как Тбилиси не согласовал полеты российской авиакомпании "Уральские авиалинии" из подмосковного аэропорта Жуковский в Грузию.

"Тема Жуковского аэропорта – это вообще отдельная тема. Разногласия появились из-за того, что мы считаем, что Жуковский аэропорт является тем же московским аэропортом и он ничем от него не отличается. Второе, по поводу данного аэропорта никакие переговоры между авиакомпаниями не проводились, и третье — на разногласия по поводу аэропорта Жуковский российская сторона уже ответила нам отказом осуществлять рейсы в направление Казани", — заявил РИА Новости Давиташвили.

Boeing-737-500 грузинской авиакомпании. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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"Грузинские авиалинии" ожидают многомиллионный ущерб от ограничения полетов
По его словам, Москвой и Тбилиси уже давно согласовано количество рейсов, которые должны выполнять авиакомпании обеих стран. Давиташвили сообщил, что согласно договору обе стороны должны выполнять по 21 рейсу в неделю.

"Именно поэтому решение российской стороны было для нас неожиданным… вопрос конкуренции может быть одной из причин принятия такого решения, это скорее всего часть российской политики. Мы, представители авиакомпаний, смотрим на это как на бизнес, но, как мы видим, сторона РФ не рассматривает только бизнес и смотрит на это как на политическую часть", — добавил гендиректор.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Elenacherednik1991
Ну почему, как только русские не позволяют себя обносить, так сразу "политическая" часть? Так привыкли к тому, что Россия ради политического спокойствия идет на финансовые убытки, что вопли про политику раздаются ежедневно. Давайте смотреть как на бизнес: количество полетов каждой стороны может быть пропорционально: населению, или площади, или бюджету, или количеству аэропортов, или еще какой экономической характеристике участников сделки...
15:03
15.07.2017
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vova-s-r
Ну так летайте на Окраину
14:32
15.07.2017
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