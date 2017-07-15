МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Заместитель генерального директора "Грузинских авиалиний" Роберт Оганесян считает, что ущерб из-за ограничения полетов в Россию будет исчисляться миллионами.

Ранее Минтранс РФ ограничил полеты авиакомпании "Грузинские авиалинии", так как Тбилиси не согласовал полеты российской авиакомпании "Уральские авиалинии" из подмосковного аэропорта Жуковский в Грузию. В российском министерстве ограничение назвали ответной зеркальной мерой.

"Пока не могу точно сказать, сколько это будет миллионов, потому что надо досконально взять и посчитать — это гостиницы, это компенсации и тому подобное", — заявил Оганесян в эфире радиостанции "Говорит Москва", не уточнив денежную единицу.

По его словам, рейсы будут отменены до конца октября.