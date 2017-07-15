Пенс и Трюдо заявили, что готовы через диалог модернизировать НАФТА

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверили друг друга в "модернизации соглашения НАФТА путем конструктивных переговоров", сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.

Встреча Майка Пенса и Джастина Трюдо прошла в рамках заседания Национальной ассоциации губернаторов в штате Род Айленд. Как сообщил Белый дом по ее итогам, вице-президент США донес до лидера Канады позицию администрации о "необходимости совместной работы над устранением затянувшихся торговых разногласий", стороны также "выразили готовность путем конструктивных переговоров усовершенствовать и модернизировать НАФТА", говорится в сообщении.

Соглашение о НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.

Темой состоявшихся переговоров также стало сотрудничество в сфере безопасности. "Вице-президент и премьер-министр обсудили широкое взаимодействие двух стран в сфере национальной безопасности и обороны, в том числе озабоченность эскалацией ситуации в Северной Корее, вице-президент отметил премьер-министра за увеличение расходов на национальную оборону", — сообщил Белый дом.

В июне стало известно о планах по увеличению оборонного бюджета Канады на 73% в предстоящее десятилетие. Сообщалось, что бюджет вырастет с 18,9 миллиардов канадских долларов (14,2 миллиарда долларов США) в 2016–2017 году до 32,7 миллиардов канадских долларов (24,6 миллиарда долларов США) в 2026–2027 годах.