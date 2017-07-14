Абоненты не будут оплачивать реализацию "пакета Яровой", убежден Озеров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Абонентам российских сотовых операторов не придётся оплачивать вступление в силу нормы так называемого "пакета Яровой", предусматривавшей хранение пользовательского трафика, заявил РИА Новости один из авторов закона, сенатор Виктор Озеров.
Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.
"До того, чтобы абоненты несли расходы по реализации этой нормы закона путём увеличения тарифов на сотовую связь, дело не дойдёт", — сказал он.
"Стоит отметить, что норма о хранении информации — одна из небольших частей этого закона. Многие его положения, посвящённые повышению эффективности борьбы и противодействия терроризму, уже работают и получили высокую оценку со стороны президента", — заявил Озеров.