Абоненты не будут оплачивать реализацию "пакета Яровой", убежден Озеров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Абонентам российских сотовых операторов не придётся оплачивать вступление в силу нормы так называемого "пакета Яровой", предусматривавшей хранение пользовательского трафика, заявил РИА Новости один из авторов закона, сенатор Виктор Озеров.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

"До того, чтобы абоненты несли расходы по реализации этой нормы закона путём увеличения тарифов на сотовую связь, дело не дойдёт", — сказал он.

Озеров подчеркнул, что поскольку защита граждан и их безопасности, в том числе от терроризма, лежит, в соответствие с конституцией, на государстве, для хранения пользовательского трафика, скорее всего, будут задействованы средства федерального бюджета. Также, отметил он, социальная ответственность бизнеса предусматривает, что операторы понесут часть расходов, также часть расходов в качестве одного из вариантов может быть между государством и бизнесом в рамках государственно-частного партнёрства.

"Стоит отметить, что норма о хранении информации — одна из небольших частей этого закона. Многие его положения, посвящённые повышению эффективности борьбы и противодействия терроризму, уже работают и получили высокую оценку со стороны президента", — заявил Озеров.