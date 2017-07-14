ФАС в течение 90 дней примет решение по сделке "Яндекса" и Uber

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в течение 90 дней примет решение по сделке онлайн-сервисов такси "Яндекса" и Uber, находится в хорошем диалоге с компаниями, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".

В четверг "Яндекс" и Uber объявили об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Глава и основатель сервиса онлайн-заказа такси Gett Taxi Дэйв Вайзер (Dave Waiser) заявил, что эта сделка подразумевает конец ценовой войны между "Яндексом" и Uber, что, по его мнению, может привести к повышению цен.

"Закон говорит нам, что мы имеем право на такую сделку 30 дней плюс еще на 60 имеем право продлить. То есть, за 90 дней мы дадим ответ", — сказал Артемьев. "Но мы точно готовы с компаниями работать, у нас хороший контакт с Uber и с "Яндексом", мы с ними прошли довольно много важных позиций и диалогов с точки зрения внедрения этой системы, которую они раньше внедряли, чтобы это было позитивно для потребителя, чтобы это было безопасно для потребителя", — добавил он.

"То есть, я могу сказать, что как диалог наши с ними отношения очень позитивны, как с той, так и с другой компанией. И в этом смысле мы будем с ними стараться очень доброжелательно работать. Но если мы увидим угрозу, мы эту сделку не разрешим", — продолжил Артемьев.

Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к команде "Яндекс.Такси" и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.