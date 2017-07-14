В Госдуму внесли проект, разделяющий производство вина и другого алкоголя

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство "благородных напитков" из винограда, сообщает пресс-служба фракции.

"Суть изменений состоит в том, что мы предлагаем принципиально разделить процессы выращивания винограда и производства вина из него от непосредственно оборота данной продукции… Уверен, что принятие нашего законопроекта обеспечит положительный эффект для винодельческих регионов: это и создание новых рабочих мест в отрасли, развитие малого и среднего бизнеса", — цитирует пресс-служба одного из авторов Константина Бахарева.

Авторы отмечают, что цель предлагаемого пакета законопроектов – сделать "максимально прозрачными правила для винодельческой отрасли в целом, создав максимально благоприятные условия для отечественных производителей винограда".

Вице-спикер Госдумы от фракции Сергей Неверов в свою очередь отметил, что виноградарство – трудоемкий процесс, который "нельзя ставить в один ряд процесс производства, к примеру, водки, и процесс производства вина, но при этом реализация, оборот готовой продукции – это должно регулироваться так же, как и сейчас".