Продюсер "Маши и Медведя" высоко оценил новые льготы для аниматоров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Налоговые преференции для отечественных мультипликационных компаний, которые поручил ввести президент России Владимир Путин, дадут отрасли дополнительные ресурсы, которые позволят компаниям конкурировать на зарубежных рынках.

Об этом корреспонденту РИА Новости заявил директор студии "Анимаккорд", сопродюсер мультсериала "Маша и Медведь" Дмитрий Ловейко.

"Мы научились делать хороший продукт, мы научились конкурировать на российском рынке, и нам нужно учиться конкурировать не только на нашем рынке, но и на других, для этого нужен дополнительный ресурс. И вот эти налоговые преференции должны нам его дать", — отметил Ловейко.

31 мая этого года Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих российских мультипликационных студий ("Союзмультфильм", "Мельница", "Рики", "Анимаккорд", "Визарт" и "КиноАтис"), в рамках которой обсуждались проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России.

По итогам встречи президент утвердил ряд поручений. В частности, до 1 сентября 2017 года председателю правительства России Дмитрию Медведеву поручено внести в законодательство о налогах и сборах изменения, предполагающие понижение тарифов страховых взносов для отечественных мультипликаторов.