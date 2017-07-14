Льготы для аниматоров повысят качество кино, считают в Wizart Animation

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Введение пониженных тарифов страховых взносов и налоговые льготы для российских организаций анимационного кино позволит индустрии мультипликации выйти на новый уровень, считает продюсер Wizart Animation Юрий Москвин.

По его словам, российские компании будут более конкурентоспособны как на российском рынке анимации, так и на западных рынках, смогут делать более качественный материал. "Наша задача — делать более интересный, дорогостоящий продукт. Любые льготы помогают сделать это", — отметил продюсер Wizart Animation.

К тому же введение налогообложения как для IT-компаний вполне логично, так как отрасли смежные, подчеркнул Москвин.

31 мая этого года Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих российских мультипликационных студий ("Союзмультфильм", "Мельница", "Рики", "Анимаккорд", "Визарт" и "КиноАтис"), в рамках которой обсуждались проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России.

По итогам встречи президент утвердил ряд поручений. В частности, до 1 сентября 2017 года председателю правительства России Дмитрию Медведеву поручено внести в законодательство о налогах и сборах изменения, предполагающие понижение тарифов страховых взносов для отечественных мультипликаторов.