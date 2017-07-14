УАЗ отзывает 150 тысяч машин в России из-за возможных проблем с тормозами

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод отзывает 149,6 тысячи автомобилей марки УАЗ (Патриот, Пикап, Карго), реализованных с марта 2014 года по июль 2017 года, из-за возможных проблем с тормозами, электрикой и датчиками кислорода, сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 149,579 тысячи транспортных средств марки УАЗ (Патриот, Пикап, Карго)", — говорится в сообщении.

По информации Росстандарта, 70,8 тысячи автомобилей отзываются из-за некорректно уложенных жгутов проводов датчика кислорода, еще 70,3 тысячи — из-за проблем с укладкой трубок сцепления, а в 8,6 тысячи машин неверно установлены тормозные шланги.

Представители УАЗ будут связываться с владельцами автомобилей, подпадающих под отзыв. Кроме того, владельцы автомобилей указанных моделей могут сами узнать, подпадает ли их машина под отзыв, сопоставив индивидуальный VIN-код автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта. Работы по устранению дефектов бесплатно будут проводить дилерские центры УАЗ.

УАЗ в начале июля уже запустил кампанию по отзыву 11,068 тысяч автомобилей модели "Хантер" из-за некачественных нагнетательных шлангов гидроусилителя руля. Таким образом, за две отзывные кампании Ульяновский завод отзовет более 160 тысяч автомобилей.