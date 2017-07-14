В России появилась антикоррупционная методичка для надзорных органов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Проектный комитет Открытого правительства России утвердил методические рекомендации для сотрудников надзорных органов по минимизации коррупционных рисков, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Проектный комитет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" утвердил методические рекомендации, разъясняющие сотрудникам надзорных органов, как минимизировать риски коррупции в их работе", — говорится в сообщении Открытого правительства по итогам заседания проектного комитета.

В частности, надзорным органам рекомендуется раз в два-три года проводить комплексную оценку коррупционных рисков, на основе которой должна быть разработана их карта. Актуализировать ее нужно будет как минимум раз в год. В нынешнем году карты коррупционных рисков должны быть составлены ведомствами к 31 августа, уточняется в релизе, а утвердить их вместе с комплексом мер по минимизации рисков предстоит к 31 октября.

"По результатам первого этапа работы с этим документом мы будем возвращаться к нему и совершенствовать. Но уже сейчас мы имеем хороший, предметный фундамент", — отметил в ходе заседания министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Согласно рекомендациям, признаками коррупционного поведения могут стать, например, необоснованное затягивание сроков принятия решений, использование служебных полномочий при решении личных вопросов, протекционизм. Предполагается, что контрольно-надзорные ведомства также должны будут уточнить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. Для оценки рисков ведомствам предлагается создать рабочие группы, а к самой оценке привлекать внешних экспертов.