В России появилась антикоррупционная методичка для надзорных органов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Проектный комитет Открытого правительства России утвердил методические рекомендации для сотрудников надзорных органов по минимизации коррупционных рисков, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Проектный комитет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" утвердил методические рекомендации, разъясняющие сотрудникам надзорных органов, как минимизировать риски коррупции в их работе", — говорится в сообщении Открытого правительства по итогам заседания проектного комитета.
В частности, надзорным органам рекомендуется раз в два-три года проводить комплексную оценку коррупционных рисков, на основе которой должна быть разработана их карта. Актуализировать ее нужно будет как минимум раз в год. В нынешнем году карты коррупционных рисков должны быть составлены ведомствами к 31 августа, уточняется в релизе, а утвердить их вместе с комплексом мер по минимизации рисков предстоит к 31 октября.
Согласно рекомендациям, признаками коррупционного поведения могут стать, например, необоснованное затягивание сроков принятия решений, использование служебных полномочий при решении личных вопросов, протекционизм. Предполагается, что контрольно-надзорные ведомства также должны будут уточнить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. Для оценки рисков ведомствам предлагается создать рабочие группы, а к самой оценке привлекать внешних экспертов.