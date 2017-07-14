Минэнерго не получало нового запроса "Роснефти" об экспорте газа в Европу

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ пока не получало нового запроса от "Роснефти" о предоставлении возможности экспорта трубопроводного газа европейским трейдинговым структурам BP, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Мы получали поручение президента. Позиция Минэнерго была подготовлена и доложена. Обновленного запроса со стороны "Роснефти" я пока не видел", — сказал он.

Британская BP и "Роснефть" в 2016 году подписали меморандум о продаже в Европе российского газа в объеме 7-20 миллиардов кубометров в год, если "Роснефти" разрешат экспорт. Глава BP Роберт Дадли на этой неделе сообщил РИА Новости, что компании могут в текущем году подписать окончательное соглашение о поставках российского газа в объеме 20 миллиардов кубометров в год.

В январе СМИ сообщали со ссылкой на письмо главы "Роснефти" Игоря Сечина президенту РФ Владимиру Путину, что крупнейшая российская нефтяная компания ведет переговоры с BP о заключении долгосрочного контракта на экспорт газа "Роснефти" через Германию. Подлинность письма подтверждали источник в "Роснефти" и топ-менеджер "Газпрома".

При этом, по данным СМИ, Путин поручил главе Минэнерго РФ Александру Новаку проработать обращение Сечина и доложить. "Газпром" на это в марте сообщил, что не обладает мощностями для поставок газа "Роснефти" на экспорт.

Новак в рамках ПМЭФ в начале июня говорил, что предложение "Роснефти" разрешить ей продажу газа через "Газпром экспорт" трейдеру BP находится в стадии проработки и обсуждения, по нему есть разные позиции, но окончательного решения нет.