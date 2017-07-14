МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении законопроект об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Республике Крым и городе Севастополе, перед украинскими банками.

Председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее напомнил, что законопроект был внесен в связи с действиями в Крыму "так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия".

Законопроект наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллектором напрямую. Фонд обязан проинформировать коллектора о наличии такого обращения, после чего коллектор должен все взаимодействия с заемщиком осуществлять уже через ФЗВ. При этом коллектор тоже обязан обратиться в ФЗВ для того, чтобы выяснить, есть ли обращение от заемщика для того, чтобы все взаимоотношения шли через фонд, сообщил депутат.

Аксаков отметил, что, даже если не было обращения от заемщика, фонд после обращения от коллектора обращается к соответствующему заемщику, информирует его о том, что он имеет право все взаимоотношения с кредитором перевести к взаимоотношениям через фонд.

Заемщик вправе обратиться с просьбой о реструктуризации долга, и наблюдательный совет ФЗВ может принять решение вплоть до списания его долга, если для этого есть соответствующие основания. При этом Аксаков подчеркнул, что все основания и конкретные процедуры, которые будут определять взаимоотношения фонда и заемщиков, предлагается передать на уровень Крыма и Севастополя. Он уточнил, что для осуществления фондом своей деятельность АСВ должно перечислить ему 1,5 миллиарда рублей.

В состав наблюдательного совета ФЗВ войдут шесть членов: четыре представителя Крыма, один представитель Севастополя и исполнительный директор фонда.

Прощение до 5 млн рублей

Глава республики Крым Сергий Аксенов ранее отмечал, поправки, принятые во втором чтении законопроекта, позволят принять решение о полном прощении кредитов до 5 миллионов рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами. Таким образом, отметил он, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди ранее заявила, что в Крыму рассматривают этот закон как базовый, позволяющий реализовать различные задачи, в том числе принять региональный закон, проект которого уже готов. Она сообщила, что представители Крыма ожидают позиции Минфина, потому что, помимо списания долгов до 5 миллионов рублей, региональным законом еще предусматривается создание целого ряда преференций для крымчан. Она пояснила, что в случае погашения 50% долга, остальные 50% списываются, а при погашении 40% долга списывается 20%.

Аксаков также рассказал, что законопроект касается не только граждан, но и тех юридических лиц, которые имеют задолженность от 5 миллионов рублей и выше, которые также могут перейти во взаимоотношения с фондом.

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