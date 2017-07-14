Госдолг Италии достиг исторического максимума почти в 2,5 триллиона евро

Итальянский флаг на улице во Флоренции. Архивное фото

Итальянский флаг на улице во Флоренции. Архивное фото

РИМ, 14 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Размер государственного долга Италии в мае 2017 года достиг исторического максимума, увеличившись почти до 2,279 триллиона евро, сообщил в пятницу центральный банк страны.

Предыдущий негативный рекорд был установлен в апреле текущего года, когда суверенная задолженность составила 2,27 триллиона евро.

Таким образом, согласно бюллетеню Bankitalia, по сравнению с апрелем этого года долговая нагрузка выросла более чем на 8 миллиардов евро, причем произошло это в основном за счет роста расходов госадминистрации, увеличившихся на 7 миллиардов евро.

Размер государственного долга Италии в прошлом году вырос на 2,07% (около 45 миллиардов евро), и 31 декабря 2016 года составил 2,217 триллиона евро.