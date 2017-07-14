Госдума разрешила самозанятым гражданам не регистрироваться в качестве ИП

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает возможность для граждан осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Как сообщил один из авторов проекта — председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект направлен на определение правового статуса самозанятых граждан, в том числе, в целях исключения возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством.

К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это могут быть услуги няни, сиделки, репетитора, бытовые услуги, услуги водителя, фотографа, переводчика, отметил депутат.

Сейчас Гражданским кодексом предусмотрено, что осуществлять деятельность в целях получения прибыли могут только юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

"То есть и репетитор, и нянечка, и частный извозчик при наличии других признаков предпринимательской деятельности (самостоятельная, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли) обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, что влечет за собой выполнение различных требований законодательства", — пояснил Крашенинников.

Кроме того, если такая деятельность не зарегистрирована должным образом, либо осуществляется без обязательной лицензии, то она может подпадать под статью 171 Уголовного кодекса РФ "Незаконная предпринимательская деятельность".

Принятым законом вносятся изменения в Гражданский кодекс, которые позволят предусмотреть возможность для граждан осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При этом точный перечень видов деятельности будет определяться правительством, сообщил Крашенинников.

"Такие меры позволят сделать деятельность миллионов самозанятых граждан нашей страны законной, без необходимости сбора и подачи множества различных документов, дадут возможность им "выйти из тени" и не считаться нарушителем или преступником", — пояснил депутат.