МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Комитет Совета федерации по социальной политике намерен рекомендовать российскому правительству предоставить ряд льгот отельерам, чтобы сделать российский гостиничный бизнес привлекательным для инвесторов и снизить стоимость проживания для туристов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рекомендации экспертного совета по туризму.

В частности, речь идет о снижении НДС с 18% до 10% и налога на землю до 0,3%, а также субсидировании ставки по кредитам. Как пояснил газете председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, в ближайшее время эти предложения направят на рассмотрение правительства.

"В попытке повысить привлекательность гостиничного бизнеса для инвесторов Совет федерации намерен рекомендовать правительству разработать для отелей целый ряд льгот. В частности, сенаторы предлагают снизить НДС до 10% и налог на землю до 0,3%, а также субсидировать ставки по кредитам", — говорится в материале.

Как пишет газета, в Совфеде правительству также предлагают рассмотреть возможность установления нулевой процентной ставки на землю для строящихся и модернизируемых объектов, снизить с 1,5% до 0,3% ставку налога для земель рекреационного назначения. С 2019 года, по мнению сенаторов, было бы целесообразно субсидировать процентные ставки по инвестиционным кредитам, направленным на строительство и модернизацию гостиниц, закупку туристического транспорта.

Отмечается, что снижение налоговой нагрузки поддерживают не только в Совфеде. Так, в Ростуриземе сообщили "Коммерсанту", что агентство также участвовало в разработке этих предложений и рассчитывает, что их утверждение увеличит инвестиционную активность на гостиничном рынке и снизит среднюю стоимость размещения.