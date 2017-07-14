МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Комитет Совета федерации по социальной политике намерен рекомендовать российскому правительству предоставить ряд льгот отельерам, чтобы сделать российский гостиничный бизнес привлекательным для инвесторов и снизить стоимость проживания для туристов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рекомендации экспертного совета по туризму.
"В попытке повысить привлекательность гостиничного бизнеса для инвесторов Совет федерации намерен рекомендовать правительству разработать для отелей целый ряд льгот. В частности, сенаторы предлагают снизить НДС до 10% и налог на землю до 0,3%, а также субсидировать ставки по кредитам", — говорится в материале.
Как пишет газета, в Совфеде правительству также предлагают рассмотреть возможность установления нулевой процентной ставки на землю для строящихся и модернизируемых объектов, снизить с 1,5% до 0,3% ставку налога для земель рекреационного назначения. С 2019 года, по мнению сенаторов, было бы целесообразно субсидировать процентные ставки по инвестиционным кредитам, направленным на строительство и модернизацию гостиниц, закупку туристического транспорта.
Отмечается, что снижение налоговой нагрузки поддерживают не только в Совфеде. Так, в Ростуриземе сообщили "Коммерсанту", что агентство также участвовало в разработке этих предложений и рассчитывает, что их утверждение увеличит инвестиционную активность на гостиничном рынке и снизит среднюю стоимость размещения.