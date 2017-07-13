Греф призвал банки сообща бороться со своим "главным страхом" - хакерами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Банкам необходимо сотрудничать в борьбе с хакерами и создавать контуры национальной кибербезопасности, так как хакеры стали "главным страхом" кредитных организаций с связи с развитием технологий, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Международном финансовом конгрессе (МФК).

Угроза потерять свои сбережения не из-за налогов и инфляции, а от кражи средств с банковских счетов становится все более реальной, отметил Греф.

"Мы видим, что сегодня с каждым днем растут агрессивность и изощренность наших соперников (хакеров — ред.)", — сказал он.

"Это та проблема, из-за которой нам всем стоит сотрудничать, потому что никому из нас в одиночку не построить контуры национальной кибербезопасности. Это, наверное, самый главный страх, который должен преследовать нас до тех пор, пока мы не перестанем использовать технологии", — добавил Греф.