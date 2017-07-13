Задорнов станет первым зампредом ВТБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов после объединения банков ВТБ и "ВТБ 24" станет первым заместителем президента-председателя правления, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" во время Международного финансового конгресса.

"Михаил Михайлович станет первым заместителем президента-председателя объединенного ВТБ. Он будет курировать такие вопросы как финансы, кадры и операционный бизнес", — сказал Костин.

Костин также добавил, что коренные изменения ВТБ ждут 1 января 2018 года, когда "ВТБ 24" перестанет юридически существовать.

В начале июля СМИ сообщили, что Задорнов продолжит работу в группе ВТБ после объединения банков в качестве одного из первых зампредов правления. В четверг это официально подтвердил Андрей Костин.

В настоящее время банк "ВТБ 24" проходит процедуру объединения с ВТБ, данный вопрос обсуждается с конца 2014 года. В октябре 2016 года глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что объединение банков ВТБ и "ВТБ 24" планируется завершить до конца 2017 года, что позволит группе ВТБ существенно сократить управленческие издержки, а также повысит уровень управления и синергию от деятельности второго по активам в РФ банка.