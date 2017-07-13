Правкомиссия одобрила продажу компании из ОАЭ 25% акций аэропорта "Пулково"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила продажу компании из Объединённых Арабских Эмиратов 25% акций аэропорта "Пулково", сумма сделки составила 240 миллионов евро, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Одна сделка касается Петербурга, 25% акций петербургского аэропорта, нового, как вы знаете, приобрела компания из Объединённых Арабских Эмиратов", — сообщил Артемьев.

"Соответственно эти 25% продал наш банк ВТБ, пришёл иностранный инвестор — ещё один, помимо Fraport, известного вам, который будет заниматься управлением и развитием петербургского порта", — добавил он.

По словам главы ФАС, "сумма сделки — 240 миллионов евро, это порядка 15 миллиардов рублей".

В двадцатых числах апреля консорциум в составе РФПИ, Mubadala Development Company и других ведущих ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также ряда фондов группы Baring Vostok подписал соглашение с "ВТБ Капиталом" о покупке 25% в компании Thalita Trading Limited. Thalita является холдинговой компанией консорциума "Воздушные ворота северной столицы", который управляет аэропортом "Пулково". Тогда же стороны подали соответствующую заявку в ФАС. В конце мая ФАС признала эту сделку подлежащей согласованию правкомиссией по иностранным инвестициям.

В результате транзакции доля "ВТБ Капитала" в Thalita снизится до 25,01%, немецкая Fraport и Qatar Investment Authority сохранят доли в 25% и 24,99% соответственно. Fraport останется оператором аэропорта.