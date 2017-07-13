В Бахрейне рассказали об ожидаемых поставках СПГ "Газпрома"

СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Потенциальный объем поставок СПГ "Газпрома" в Бахрейн может составить до 6 миллионов тонн в год, окончательного решения пока нет, сообщил журналистам министр нефти Бахрейна шейх Мохамед бен Халифа бин Ахмед аль Халифа.

"В настоящий момент мы говорим о возможности импортировать в объеме от 3 до 6 миллионов тонн (СПГ — ред.) Это мощность нашего (строящегося — ред.) СПГ-терминала. В настоящий момент мы обсуждаем с ними ("Газпромом" — ред.) оптимизацию этих возможностей. Решения по объему пока нет", — ответил он на вопрос РИА Новости о возможном объеме поставок СПГ Бахрейну.

"Мы ведем переговоры о потенциальных поставах (СПГ — ред.) с "Газпромом". Около 6 миллионов тонн", — добавил министр.

В середине июня посол королевства Бахрейн в Москве Ахмед ас-Саати сообщил РИА Новости, что Бахрейн рассчитывает на начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в начале 2019 года в рамках сделки с "Газпромом". Объемы ожидаемых поставок посол назвал крупными, но отметил, что пока не располагает точными данными.

По его словам, поставки станут возможны, когда в Бахрейне завершится строительство первого терминала для приема СПГ, что произойдет не ранее 2018 года.