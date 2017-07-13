МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Активная надзорная политика Банка России укрепила стабильность банковской системы РФ, говорится в исследовании ЦБ в преддверии Международного финансового конгресса. Вместе с тем, по мнению экспертов, после очищения банковская система может стать уязвимее к будущим кризисам из-за преобладания госбанков.

"Снизилась волатильность темпов роста кредитования, способствуя росту устойчивости банковской системы. По нашим оценкам, показатель системной стабильности возрос на 3,7% в розничном кредитовании и на 41% в корпоративном кредитовании", — говорится в исследовании ЦБ.

По оценкам регулятора, политика по очищению банковской системы способствует росту конкуренции и снижению уязвимости банковского сектора в целом. В конечном счете в выигрыше оказываются добросовестные банки, чья финансовая устойчивость возрастает.

Есть и минусы

Вместе с тем некоторые эксперты отмечают и негативные последствия активной надзорной политики регулятора. Масштабный отзыв лицензий, по мнению критиков, приводит к перетоку вкладчиков в крупные банки и банки с госучастием, от чего страдают небольшие региональные, но добросовестно работающие банки.

Эксперты также отмечают негативные долгосрочные последствия для конкуренции в банковском секторе: госбанки могут начать диктовать вкладчикам и заемщикам свои условия, то есть предоставлять услуги с позиции монополистов.

По мнению экспертов, банковская система из-за преобладания госбанков станет более уязвима к будущим кризисам. Согласно этой трактовке, госбанки менее адаптивны к шокам, но склонны принимать на себя больше рисков, осознавая, что их спасут. В результате растет уязвимость банковской системы к кризисам.

Эксперты также считают, что в долгосрочной перспективе активная надзорная политика ЦБ приведет к недокредитованности экономики.

Рекомендации регулятора

Банк России отмечает, что в период активного оздоровления системы малым и средним банкам особенно важно просигнализировать своим клиентам о том, что банк относится к "хорошему", а не "плохому", недобросовестному типу.

Это, в частности, может реализовываться в большем раскрытии информации добросовестными банками, их стремлении к открытости и прозрачности, прежде всего в отношении выполнения нормативов по капиталу, а также вовлеченности в кредитование реальной экономики.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России продолжит политику оздоровления банковского сектора; проблемы пока есть, хотя и не системного характера. Глава регулятора отмечала, что отзывы лицензий в предыдущие годы затронули не очень большую часть активов банковской системы.

Банк России с октября 2013 года по июнь 2017 года отозвал 332 лицензии у кредитных организаций, грубо нарушавших нормативы и (или) вовлеченных в обслуживание теневой экономики. При этом за 2002–2012 годы всего было отозвано около 390 лицензий.