Пусть меня научат: как сделать глобальный стартап в России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Самой удобной экосистемой для развития стартапов традиционно считают Кремниевую долину. Предпринимателей манят деньги местных фондов, обилие кампусов крупнейших IT-компаний и приятный климат Калифорнии. В России же, как принято думать, условия для создания высокотехнологичного бизнеса не самые подходящие. Но бизнесмены с опытом уверяют — это не совсем так.

Российские проекты, оказавшиеся в Долине, — как правило, те, кто прошел отбор в известные американские акселераторы, такие как YCombinator или 500Startups. Переезд в таком случае — необходимое условие этих площадок. Стартап должен быть перед глазами у местных инвесторов: вкладывать в проект, команду которого никто не видел, не захочет ни один венчурный фонд.

Есть и те, кто, получив какие-то деньги от инвесторов в России, задумываются: а не махнуть ли сразу в Долину? В этом случае велик риск, что деньги, выделенные на развитие, уйдут на налоги и оплату счетов, и возвращаться придется ни с чем.

Слишком большое количество миллионеров на единицу площади вылилось в непомерные цены на недвижимость и крупные налоговые ставки.

© AP Photo / Paul Sakuma Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альто, США © AP Photo / Paul Sakuma Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альто, США

Трехкратный рост расходов

Так, например, в Москве аренда небольшого офиса обойдется в 500-1000 долларов, в США или странах Западной Европы — в два-три раза дороже.

Зарплата приличного программиста в Москве — 50-60 тысяч долларов в год, в США это будут уже 150-200 тысяч долларов. За 7000 долларов в месяц в Долине или Нью-Йорке согласится работать разве что стажер, в Москве на эти деньги можно привлечь высококлассного специалиста.

Разница существенная, особенно если учесть, что на зарплату сотрудникам приходится 80-90% всех расходов стартапа.

"В России зарплаты программистам в три-четыре раза ниже, а квалификация высокая — у нас исторически сильная школа технарей", — отмечает Михаил Попов, гендиректор российского финтех-стартапа TalkBank, одного из победителей международного конкурса Seedstars.

Налоговые сюрпризы

Предпринимателей-нерезидентов в США поджидают и неприятные налоговые сюрпризы. Например, в штате Делавэр, где чаще всего регистрируют IT-бизнес, только годовой Franchise Tax составит порядка 200 долларов в год. И это далеко не единственный налог, который придется уплачивать до выхода на прибыль. В итоге может набежать весьма приличная сумма.

Есть еще форма 1120, которую нужно сдавать в налоговую, начиная с даты регистрации, форма 5472, а также штрафы за их несвоевременную сдачу — порядка 10 тысяч долларов.

Юристы отмечают, что есть и более печальный сценарий — нередко основатели-нерезиденты вспоминают о налогах лишь за несколько дней до продажи бизнеса, и в итоге до 50% дохода от сделки может уйти на налоги.

Льготы "сколковцам"

В России, разумеется, налоги тоже нужно платить, но существуют инструменты поддержки для молодых предпринимателей, которые помогают значительно облегчить это бремя.

"Крупные инфраструктурные площадки, такие как "Сколково", предоставляют серьезные налоговые льготы для инновационных компаний", — поясняет Попов из TalkBank. Сейчас проект готовится стать резидентом технопарка, что освободит его от налогов. "Нам не придется платить НДС и налог на прибыль, а единый социальный налог (ЕСН) будет снижен до 6%", — добавил предприниматель.

Впрочем, это не единственный плюс. Например, другому российскому проекту — "Биомикрогели", который признали одним из 30 лучших стартапов мира на международном форуме Falling Walls, резидентство в "Сколково" позволило получить патенты за рубежом.

"Фонд поддержал нас, выделив нам пять миллионов рублей на то, чтобы мы запатентовали разработки", — рассказал сооснователь проекта Андрей Елагин.

Сейчас у компании около 20 патентов и товарных знаков в России, на территории СНГ, а также в Индии и Китае, Канаде и США. "Но это не значит, что мы куда-то переезжаем, — речь о внедрении наших технологий за рубежом", — отметил он.

© Фото : предоставлено пресс-службой фонда "Сколково" Фонд "Сколково". Архивное фото © Фото : предоставлено пресс-службой фонда "Сколково" Фонд "Сколково". Архивное фото

Глобальный прицел

Оба стартапа — разработчики перспективных технологий, применение которым легко найти на зарубежных рынках. TalkBank — это робот, оснащенный искусственным интеллектом. Он способен перевести все общение клиента и банка в мессенджер, минуя мобильные приложения, посещение офиса или звонки в колл-центр.

Проект ведет переговоры с европейскими банками, интерес к нему проявили и в США, о нем уже написал влиятельный американский блог о мировой стартап-индустрии TechCrunch, отметив, что технология "выглядит многообещающей".

Екатеринбургская компания "Биомикрогели" создала технологию для очистки воды от маслянистых жидкостей, в первую очередь при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов.

В Канаде и США, как рассказывают предприниматели, на них уже вышли фонды, предлагающие сотрудничество. Перспективы в этих странах для российского продукта, несомненно, есть.

США, например, входит в пятерку стран с наибольшим числом аварий на нефтяных платформах и разливов нефти. Кроме того, в США, Канаде и Европе экологический сегмент очень зрелый и хорошо сформирован, тогда как Россия только берет курс на зеленую экономику и сохранение природных ресурсов.

Инструменты господдержки

Создатели проектов указывают: они изначально проецировали свои технологии не только на Россию, но и на весь мир. Однако для начала нужно было научиться продавать свой продукт. Овладеть практическими навыками ведения бизнеса и общения с инвесторами им помогли программы господдержки.

Оба стартапа — выпускники российских акселераторов: Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Российской венчурной компании (РВК). Там же проекты получили и начальные инвестиции.

ФРИИ вложил в TalkBank 2,1 миллиона рублей в обмен на 7%-ную долю в бизнесе. К окончанию программы акселерации — концу 2016 года — проект приобрел первых клиентов, а уже в этом году для него открылись двери в Европу: консалтинговая PwC пригласила виртуальный банк в свой финтех-акселератор Startup Collider в Варшаве. По словам Попова, это подготовило почву для полноценного выхода TalkBank на европейский рынок.

Помощь акселераторов

Проект "Биомикрогели" стал финалистом акселератора РВК GenerationS. Туда стартап попал, разработав технологию, подав заявки на патенты и получив первые успешные результаты испытаний.

"До акселератора у нас была команда технарей, которая понимала только, как развивать технологию в стенах лаборатории или как перенести разработку на промышленный уровень. Акселератор нам показал, как представить технически сложный продукт инвестору и через какие каналы и инструменты продвижения вывести на рынок", — рассказывает Елагин.

Оба проекта уже делают серьезные шаги на внешних рынках. Например, компания "Биомикрогели" открыла подразделение в Великобритании, сформировав команду из местных специалистов, которые будут отвечать за продажи, логистику и продвижение. А Talkbank открывает офис в Варшаве для работы с европейскими партнерами.

Центры же разработки обоих проектов останутся в России, перевозить свои команды за рубеж стартаперы не планируют. В России сейчас сформировались очень хорошие условия, чтобы начинать и двигаться дальше, уверены основатели.