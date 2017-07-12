Министр нефти Нигерии не приедет на встречу мониторингового комитета ОПЕК+

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву (Emmanuel Ibe Kachikwwu) заявил, что не приедет на встречу мониторингового комитета стран-членов ОПЕК и других нефтепроизводящих государств (ОПЕК+), однако планирует встречу с главами Минэнерго РФ и Саудовской Аравии.

"Нигерия пропустит встречу комитета ОПЕК в России 24 июля. Нигерия впоследствии найдет время для встречи с министрами нефти Саудовской Аравии и России", — приводит слова Эммануэля Ибе Качикву агентство Блумберг.

При этом идеальная стоимость нефти, по его мнению, составляет 55-60 долларов за баррель.

ОПЕК в конце 2016 года договорилась о сокращении своей нефтедобычи на 1,254 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Совместно с ОПЕК добычу сокращают ряд стран, не входящих в картель — почти на 0,6 миллиона баррелей в день. Соглашение ОПЕК+ было заключено на первое полугодие 2017 года, в мае срок его действия был продлен до конца марта 2018 года.

Ливия и Нигерия не несут никаких обязательств по сокращению добычи. Однако, как сообщил ранее в среду генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, эти страны, как ожидается, пришлют своих технических представителей на встречу техкомитета, которая пройдет 22 июля в Санкт-Петербурге, перед встречей министерского мониторингового комитета 24 июля.

Баркиндо также добавил, что рост добычи нефти в Ливии и Нигерии не влияет на эффективность сделки ОПЕК+, так как такая возможность была предусмотрена изначальным соглашением. По его словам, ОПЕК хочет упорядоченного восстановления добычи нефти в двух странах.