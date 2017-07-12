Силуанов: налоговый маневр 22/22 справедливее прогрессивной ставки НДФЛ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Предложенный Минфином России налоговый маневр, предполагающий снижение ставки страховых взносов и повышение — НДС, является решением, альтернативным введению прогрессивной шкалы НДФЛ, и предполагает более справедливое налогообложение при выплате заработных плат, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он напомнил, что Минфин по поручению президента РФ разрабатывает налоговую реформу, согласно который предлагается снизить наиболее сложные для предприятий прямые налоги – в данном случае совокупную ставку страховых взносов с 30% до 22%. При этом налоговая нагрузка будет перенесена на косвенный налог – НДС, который должен вырасти с 18% также до 22%.

Согласно ожиданиям министерства, этот маневр простимулирует работодателей отказаться от "серых" зарплатных схем.

При этом предполагается отказ от так называемого "хвоста", когда по базовой ставке 30% взносами облагаются зарплаты в рамках установленной предельной величины (на 2017 год она составляет около 70 тысяч рублей в месяц), а для более высоких зарплат ставки снижается.

Вопрос социальной справедливости

"Мы говорим о том, что давайте вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, давайте повышать социальную справедливость при выплате заработной платы. Это один из ответов на этот вопрос: не надо (вводить – ред.) никакую прогрессию в шкале НДФЛ", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"

"Но в этой части мы считаем, что предприятия, которые имеют возможность платить большие зарплаты своим сотрудникам, могут и больше заплатить (страховых взносов – ред.)", — добавил он.

По его словам, при подготовке маневра Минфин анализировал возможные последствия для каждой отрасли. "Хочу сказать, что практически на 98% наших отраслей это не скажется", – заверил министр. Для большинства российских налогоплательщиков, работающих легально, общий уровень налоговой нагрузки останется на прежнем уровне, а экспортеры даже выиграют – поскольку они получают возмещение НДС, считает он.

Министр признал, что будут небольшие сектора с высоким уровнем оплаты сотрудников, в которых произойдет повышение нагрузки. Однако в министерстве уверены, что ухода таких предприятий в "тень" и перехода на "конвертные" схемы оплаты среди них не будет, поскольку, по его словам, как правило, компании, которые платят большие заработные платы, предпочитают не связываться с "теневым" сектором и работают "вбелую".

"Есть определённый минус, которой мы обсуждали. Касается это сокращения уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и как мы в этой конструкции будем осуществлять балансировку Пенсионного фонда. У нас есть соображения на этот счет", — добавил Силуанов.

Министр подчеркнул, что процесс согласования идет, окончательного решения по налоговому маневру в правительстве еще не принято, и его итоговые параметры еще могут измениться. Вопрос должен быть согласован в правительстве до конца текущего года, чтобы в следующем году власти успели подготовить соответствующие изменения в законодательство, которые, как предполагается, вступят в силу в 2019 году.