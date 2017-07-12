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Экономика

Силуанов: налоговый маневр 22/22 справедливее прогрессивной ставки НДФЛ

20:3512.07.2017
(обновлено: 20:39 12.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фотоМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Предложенный Минфином России налоговый маневр, предполагающий снижение ставки страховых взносов и повышение — НДС, является решением, альтернативным введению прогрессивной шкалы НДФЛ, и предполагает более справедливое налогообложение при выплате заработных плат, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

На заседании Совета Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Он напомнил, что Минфин по поручению президента РФ разрабатывает налоговую реформу, согласно который предлагается снизить наиболее сложные для предприятий прямые налоги – в данном случае совокупную ставку страховых взносов с 30% до 22%. При этом налоговая нагрузка будет перенесена на косвенный налог – НДС, который должен вырасти с 18% также до 22%.

Согласно ожиданиям министерства, этот маневр простимулирует работодателей отказаться от "серых" зарплатных схем.

При этом предполагается отказ от так называемого "хвоста", когда по базовой ставке 30% взносами облагаются зарплаты в рамках установленной предельной величины (на 2017 год она составляет около 70 тысяч рублей в месяц), а для более высоких зарплат ставки снижается.

Вопрос социальной справедливости

Работа налоговой инспекции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы говорим о том, что давайте вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, давайте повышать социальную справедливость при выплате заработной платы. Это один из ответов на этот вопрос: не надо (вводить – ред.) никакую прогрессию в шкале НДФЛ", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но в этой части мы считаем, что предприятия, которые имеют возможность платить большие зарплаты своим сотрудникам, могут и больше заплатить (страховых взносов – ред.)", — добавил он.

По его словам, при подготовке маневра Минфин анализировал возможные последствия для каждой отрасли. "Хочу сказать, что практически на 98% наших отраслей это не скажется", – заверил министр. Для большинства российских налогоплательщиков, работающих легально, общий уровень налоговой нагрузки останется на прежнем уровне, а экспортеры даже выиграют – поскольку они получают возмещение НДС, считает он.

Министр признал, что будут небольшие сектора с высоким уровнем оплаты сотрудников, в которых произойдет повышение нагрузки. Однако в министерстве уверены, что ухода таких предприятий в "тень" и перехода на "конвертные" схемы оплаты среди них не будет, поскольку, по его словам, как правило, компании, которые платят большие заработные платы, предпочитают не связываться с "теневым" сектором и работают "вбелую".

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Есть определённый минус, которой мы обсуждали. Касается это сокращения уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и как мы в этой конструкции будем осуществлять балансировку Пенсионного фонда. У нас есть соображения на этот счет", — добавил Силуанов.

Министр подчеркнул, что процесс согласования идет, окончательного решения по налоговому маневру в правительстве еще не принято, и его итоговые параметры еще могут измениться. Вопрос должен быть согласован в правительстве до конца текущего года, чтобы в следующем году власти успели подготовить соответствующие изменения в законодательство, которые, как предполагается, вступят в силу в 2019 году.

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