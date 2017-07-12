"Роснефть" получила последний крупный нефтяной участок на суше в России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Роснефть" в среду получила право на разработку последнего крупного нефтяного месторождения на суше РФ — Эргинского в Ханты-Мансийском автономном округе. Победа на аукционе досталась компании легко, но дорого — "Роснефть" заплатила за месторождение 20,07 миллиарда рублей, увеличив стартовый платеж в 2,7 раза.

"Мы выполнили годовой план (по поступлению доходов — ред.)", — пошутил глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Основная борьба развернулась между "Роснефтью" и неизвестной компанией "ПионерГЕО", которая, несмотря на строгие условия аукциона, была к нему допущена. На аукционе были сделаны 17 шагов, причем на последних боролись именно "Роснефть" и "ПионерГЕО", сказал журналистам Донской.

Кроме них, в аукционе участвовали "дочка" "Роснефти" "РН-Уватнефтегаз" и "Газпромнефть-Хантос". "Газпром нефть" перестала делать шаги на аукционе в середине торгов, рассказал представитель Минприроды.

Перипетии с аукционом

Эргинское нефтяное‎ месторождение в ХМАО было открыто в 1995 году. Это последний участок недр в нераспределенном фонде, содержащий столь значительные запасы нефти, говорил Донской. Его геологические запасы нефти составляют 64,971 миллиона тонн по категории С1 и 307,195 миллиона по категории С2; извлекаемые — 18,842 миллиона тонн по категории С1 и 83,877 миллиона по С2.

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Роснедра заявляли о желании выставить участок на аукцион еще в 2011 году, однако активизировать процесс удалось только в 2015 году. Тогда, по сообщениям СМИ, глава "Газпрома" Алексей Миллер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить в условия аукциона ряд обязательств, исполнить которые могла бы "Газпром нефть".

В 2016 году Минприроды включило в условия аукциона требования по переработке всего добываемого на участке сырья на российских НПЗ, а также по сроку ввода месторождения в эксплуатацию в течение двух лет со дня получения лицензии. Правительство РФ в мае 2016 года распорядилось провести аукцион в том же году.

‎Месторождением заинтересовались иностранные компании — арабский фонд Mubadala успел создать совместное предприятие с РФПИ и "Газпром нефтью" ("Западно-Сибирский инвестиционный консорциум"), которое, по словам Донского, интересовалось участием в аукционе. В то же время Минприроды выступило за включение в условия аукциона обязательства по привлечению иностранного партнера и инвестиций в разработку месторождения в размере 4 миллиардов долларов.

‎Однако против изменения условий аукциона выступил глава "Роснефти" Игорь Сечин. СМИ сообщали, что Сечин в свою очередь написал письмо президенту РФ с просьбой исключить из условий требование о привлечении иностранного инвестора. Условия аукциона остались прежними, но Минприроды изменило позицию и отказалось от включения в лицензию обязательства по привлечению иностранных инвестиций.

‎В пользу "Роснефти"

Дискуссия в кабинетах чиновников, которая, по-видимому, развернулась из-за условий аукциона, привела к тому, что Роснедра смогли объявить о проведении торгов лишь в марте 2017 года. Это противоречило распоряжению правительства, по которому аукцион следовало провести в 2016 году. Роснедрам пришлось отменить аукцион, подготовить новое распоряжение правительства, и снова объявить его в мае. Был увеличен и стартовый платеж на аукционе — с 5,35 миллиарда рублей до 7,4 миллиарда рублей.

‎"Роснефть" первой подала заявку на участие в аукционе. Компания даже приобрела "дочку" ННК Эдуарда Худайнатова — "Конданефть". Как сообщала "Роснефть", это "стратегический актив в новом добычном кластере" вблизи Приобского месторождения, часть которого разрабатывает "Роснефть", и Эргинского месторождения.

‎Сама ННК не стала вносить задаток за участие в аукционе. Отказались от участия "Лукойл" и "Сургутнефтегаз" – как пояснили главы компаний Вагит Алекперов и Владимир Богданов, ввиду низкой экономической эффективности разработки месторождения.

‎Эффективность показалась высокой неизвестной компании "ПионерГЕО" (по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Сергею Неручеву). Она подала заявку на участие в аукционе и внесла задаток в размере 7,4 миллиарда рублей.

Роснедра допустили к участию в аукционе все компании, подавшие заявки, — "Роснефть", "РН-Уватнефтегаз", "ПионерГЕО" и "Газпромнефть-Хантос". При этом Донской не стал отвечать на вопрос, есть ли у "ПионерГЕО" нефтеперерабатывающие мощности в регионе, которые были необходимы по условиям аукциона.

"Мы уверены, его‎ разработка будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение — вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки", — сказал в среду Донской.

По его словам, "Роснефть", выигравшая аукцион, за два года вложит в разработку Эргинского месторождения 500 миллионов долларов. По условиям лицензии, у компании есть обязательство ввести месторождение в эксплуатацию через два года. Добыча нефти на месторождении может составить 4-5 миллионов тонн в год спустя пять лет с момента запуска.