Товарооборот Сербии и России с начала года вырос на 16%

БЕЛГРАД, 12 июл — РИА Новости. Товарооборот Сербии и России вырос на 16% с начала текущего года, сообщил министр торговли и туризма республики Расим Ляйич в ходе встречи c послом РФ Александром Чепуриным в среду в Белграде.

Глава Минторга Сербии в разговоре с Чепуриным выразил удовлетворение тем, что в экспорте в Россию участвуют в настоящее время 815 сербских компаний, их число растет.

По данным республиканского управления статистики, за первые пять месяцев 2017 года экспорт из Сербии в РФ вырос относительно того же периода прошлого года на 19,2% и составил 368,8 миллиона долларов, а импорт из России в республику увеличился на 14,4% и достиг 715,7% миллиона долларов.

"Ляйич добавил, что есть потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества, в связи с чем необходимо в сентябре продолжить переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Сербией и странами ЕАЭС", — цитирует кабинет министра торговли и туризма.

Речь на встрече шла и об организации совместных предприятий, которые бы производили в Сербии сельхозпродукцию для поставок в Россию. Посол Чепурин предложил организовать осенью встречу сербских поставщиков продуктов с представителями крупнейших российских торговых сетей на одной из выставок Москвы и регионов.