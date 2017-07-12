Патрикеев: "Швабе" заинтересован в установлении новых партнерских отношений

Холдинг "Швабе", объединяющий несколько десятков организаций, в том числе основное ядро оптической отрасли России, создает наукоемкую технику и реализует инновационные проекты. О том, какие из последних разработок и продуктов, изготовленных в условиях роботизированного производства, стали знаковыми на крупнейшей российской выставке в области промышленности в интервью РИА Новости рассказывает генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

- Алексей Павлович, как известно, в этом году крупнейшая в России промышленная выставка ИННОПРОМ посвящена "умному" производству. На что в своей экспозиции сделал акцент холдинг "Швабе"?

— В настоящее время практически во всех отраслях российская промышленность следует курсу на роботизацию и автоматизацию производства. Холдинг активно поддерживает это направление. Об этом, в частности, свидетельствует наша экспозиция на ИННОПРОМе — она представляет новейшие продукты "Швабе", которые являются примером результата "умного" производства. Данные изделия разработаны нашими высококвалифицированными специалистами на современном оборудовании с применением передовых методов и технологий.

- В минувшем году холдинг представил в рамках своей экспозиции целый ряд уникальных разработок, в том числе показал макет оптико-электронной системы "Аврора" в натуральную величину, которая сегодня действует в составе российского спутника "Аист-2Д" на орбите. Какие экспонаты на стенде "Швабе" являются ключевыми в этом году?

— Одним из масштабных проектов экспозиции "Швабе" стало строительство максимально реалистичной модели интерактивной реанимационной палаты. В частности, мы воссоздали больничную среду абсолютно нового качества, оснащенную "умной" техникой. Это медицинская палата будущего, уровень эффективности и безопасности которой по расчетам наших разработчиков примерно на 30% выше обычных палат, функционирующих сегодня в российских медучреждениях.

Ключевым также является натурный образец SWIR-камеры коротковолнового ИК-диапазона спектра — эта новая разработка впервые представлена на рынке отечественным производителем и способна "видеть" невидимый человеческому глазу объект. Кроме того, на ИННОПРОМе можно увидеть линейку спутниковой аппаратуры для кадастровых и геодезических работ, контракт о локализации которой был подписан в ноябре 2016 года с одним из крупнейших мировых разработчиков спутникового оборудования. В настоящее время мы готовим запуск данных изделий в серийное производство, который состоится в третьем квартале текущего года.

- Есть ли среди экспонатов холдинга абсолютно новые разработки, ранее не экспонировавшиеся?

— На ИННОПРОМе этого года мы впервые представляем широкой аудитории опытный образец переносного инкубатора, который в настоящее время готовится к выпуску. Стоит сказать, что ранее в России подобные устройства не выпускались. На данный момент это единственный мобильный инкубатор отечественного производства. Он имеет предельно облегченную конструкцию, мягкую внутреннюю часть с высоким уровнем защиты от вибрационных и шумовых нагрузок. Эта разработка является одной из самых ожидаемых новинок в области неонатологии — на рынок РФ она выйдет до конца 2017 года.

- Каких вопросов главным образом касаются текущие переговоры холдинга в рамках ИННОПРОМ? Встречи с представителями каких компаний и стран уже состоялись и какие переговоры еще предстоят?

— Пожалуй, главными на повестке являются переговоры с представителями зарубежных компаний относительно взаимодействия, которое по итогам выставки мы намерены существенно укрепить. Кроме того, обсуждаются вопросы расширения географии сбыта продукции "Швабе" в том числе с новыми партнерами, а также различные варианты партнерства в научно-технической сфере.

- Какие задачи холдинг ставил перед собой накануне участия в ИННОПРОМ-2017?

— Безусловно, мы заинтересованы в налаживании эффективной коммуникации, в том числе установлении новых партнерских отношений как в плане сбыта, так и в направлении совместной реализации научно-технических проектов. Также в числе приоритетных задач — развитие экспорта, вопросы реализации текущих проектов.

- Алексей Павлович, как Вы оцениваете результаты первых двух дней участия в выставке?

— Работа выставки демонстрирует высокую продуктивность. В частности, проведен ряд переговоров, результаты которых во многом могут определить развитие внешнеторговой и научно-технической деятельности холдинга в будущем.

- Как могут измениться поставки продукции "Швабе" по итогам выставки? В частности, ожидаете ли Вы увеличения объемов экспорта и расширения географии сбыта?

— Прежде всего, хороший импульс к развитию может получить научно-техническое сотрудничество с азиатскими странами, экспорт, а также торговая деятельность на внутреннем рынке.

- Какие сегменты приборостроения в настоящее время холдинг выделяет в качестве приоритетных и на развитие каких направлений делает ставку?

— Помимо изготовления медицинской техники к ключевым направлениям нашей работы также относится изготовление различных оптических и оптико-электронных приборов. Перспективным направлением для "Швабе" является разработка продукции в области радиофотоники. Сегодня в России мы выступаем в роли системного интегратора в данной области. Предприятия холдинга создают обычные и высокоэнергетические лазеры, являющиеся основой радиофотоники. Мы также изготавливаем фотоприемные устройства и различные оптические материалы — оптическое стекло, керамику, кристаллы, широкую линейку дифракционной оптики и т.д.

- Какие глобальные цели ставит перед собой "Швабе" на предстоящую перспективу?

- На сегодняшний день приоритетом "Швабе" является выполнение задачи по развитию производства высокотехнологичной гражданской продукции, поставленной руководством страны перед предприятиями ОПК России. В данной работе важное место отведено медицинскому сегменту. Холдинг как один из ведущих в стране поставщиков отечественной медтехники в рамках радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех намерен сосредоточится на централизации системы продаж техники и изделий для медицины на внутреннем и внешнем рынках. По нашим расчетам, к 2025 году доля продукции гражданского назначения кластера составит 50%. В частности, стратегия холдинга в области развития производства, маркетинга, продаж медицинской техники и изделий включает 9 основных сегментов — диагностика In-Vitro, кардиология, ортопедия, офтальмология, эндоскопия, диагностическое оборудование с высокой степенью визуализации, а также стоматология, хирургия и неонатология. В качестве перспективных продуктов, которые планируется развивать в рамках стратегии до 2025 года, выделено более 20 разработок предприятий "Швабе".