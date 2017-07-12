США
12.0712 июля16:33МСК
USD60.62-0.12
EUR69.45+0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Патрикеев: "Швабе" заинтересован в установлении новых партнерских отношений

Сюжет:
Технологии будущего (27)
15:1712.07.2017
(обновлено: 15:20 12.07.2017)
0450
© Фото : ШвабеГенеральный директор Швабе Алексей Патрикеев. Архивное фотоГенеральный директор Швабе Алексей Патрикеев. Архивное фото
© Фото : Швабе

Холдинг "Швабе", объединяющий несколько десятков организаций, в том числе основное ядро оптической отрасли России, создает наукоемкую технику и реализует инновационные проекты. О том, какие из последних разработок и продуктов, изготовленных в условиях роботизированного производства, стали знаковыми на крупнейшей российской выставке в области промышленности в интервью РИА Новости рассказывает генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

- Алексей Павлович, как известно, в этом году крупнейшая в России промышленная выставка ИННОПРОМ посвящена "умному" производству. На что в своей экспозиции сделал акцент холдинг "Швабе"?

— В настоящее время практически во всех отраслях российская промышленность следует курсу на роботизацию и автоматизацию производства. Холдинг активно поддерживает это направление. Об этом, в частности, свидетельствует наша экспозиция на ИННОПРОМе — она представляет новейшие продукты "Швабе", которые являются примером результата "умного" производства. Данные изделия разработаны нашими высококвалифицированными специалистами на современном оборудовании с применением передовых методов и технологий.

- В минувшем году холдинг представил в рамках своей экспозиции целый ряд уникальных разработок, в том числе показал макет оптико-электронной системы "Аврора" в натуральную величину, которая сегодня действует в составе российского спутника "Аист-2Д" на орбите. Какие экспонаты на стенде "Швабе" являются ключевыми в этом году?

— Одним из масштабных проектов экспозиции "Швабе" стало строительство максимально реалистичной модели интерактивной реанимационной палаты. В частности, мы воссоздали больничную среду абсолютно нового качества, оснащенную "умной" техникой. Это медицинская палата будущего, уровень эффективности и безопасности которой по расчетам наших разработчиков примерно на 30% выше обычных палат, функционирующих сегодня в российских медучреждениях.

Российский оптико-электронный холдинг Швабе и крупнейший в Китае разработчик спутникового оборудования - Shenzhen UniStrong Science & Technology Co., Ltd. - заключили соглашение о продолжении сотрудничества
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
"Швабе" и китайская UniStrong будут укреплять партнерство

Ключевым также является натурный образец SWIR-камеры коротковолнового ИК-диапазона спектра — эта новая разработка впервые представлена на рынке отечественным производителем и способна "видеть" невидимый человеческому глазу объект. Кроме того, на ИННОПРОМе можно увидеть линейку спутниковой аппаратуры для кадастровых и геодезических работ, контракт о локализации которой был подписан в ноябре 2016 года с одним из крупнейших мировых разработчиков спутникового оборудования. В настоящее время мы готовим запуск данных изделий в серийное производство, который состоится в третьем квартале текущего года.

- Есть ли среди экспонатов холдинга абсолютно новые разработки, ранее не экспонировавшиеся?

— На ИННОПРОМе этого года мы впервые представляем широкой аудитории опытный образец переносного инкубатора, который в настоящее время готовится к выпуску. Стоит сказать, что ранее в России подобные устройства не выпускались. На данный момент это единственный мобильный инкубатор отечественного производства. Он имеет предельно облегченную конструкцию, мягкую внутреннюю часть с высоким уровнем защиты от вибрационных и шумовых нагрузок. Эта разработка является одной из самых ожидаемых новинок в области неонатологии — на рынок РФ она выйдет до конца 2017 года.

- Каких вопросов главным образом касаются текущие переговоры холдинга в рамках ИННОПРОМ? Встречи с представителями каких компаний и стран уже состоялись и какие переговоры еще предстоят?

— Пожалуй, главными на повестке являются переговоры с представителями зарубежных компаний относительно взаимодействия, которое по итогам выставки мы намерены существенно укрепить. Кроме того, обсуждаются вопросы расширения географии сбыта продукции "Швабе" в том числе с новыми партнерами, а также различные варианты партнерства в научно-технической сфере.

- Какие задачи холдинг ставил перед собой накануне участия в ИННОПРОМ-2017?

— Безусловно, мы заинтересованы в налаживании эффективной коммуникации, в том числе установлении новых партнерских отношений как в плане сбыта, так и в направлении совместной реализации научно-технических проектов. Также в числе приоритетных задач — развитие экспорта, вопросы реализации текущих проектов.

- Алексей Павлович, как Вы оцениваете результаты первых двух дней участия в выставке?

— Работа выставки демонстрирует высокую продуктивность. В частности, проведен ряд переговоров, результаты которых во многом могут определить развитие внешнеторговой и научно-технической деятельности холдинга в будущем.

- Как могут измениться поставки продукции "Швабе" по итогам выставки? В частности, ожидаете ли Вы увеличения объемов экспорта и расширения географии сбыта?

— Прежде всего, хороший импульс к развитию может получить научно-техническое сотрудничество с азиатскими странами, экспорт, а также торговая деятельность на внутреннем рынке.

- Какие сегменты приборостроения в настоящее время холдинг выделяет в качестве приоритетных и на развитие каких направлений делает ставку?

— Помимо изготовления медицинской техники к ключевым направлениям нашей работы также относится изготовление различных оптических и оптико-электронных приборов. Перспективным направлением для "Швабе" является разработка продукции в области радиофотоники. Сегодня в России мы выступаем в роли системного интегратора в данной области. Предприятия холдинга создают обычные и высокоэнергетические лазеры, являющиеся основой радиофотоники. Мы также изготавливаем фотоприемные устройства и различные оптические материалы — оптическое стекло, керамику, кристаллы, широкую линейку дифракционной оптики и т.д.

- Какие глобальные цели ставит перед собой "Швабе" на предстоящую перспективу?

Швабе и СПбПУ договорились о сотрудничестве
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
"Швабе" и СПбПУ договорились о сотрудничестве
- На сегодняшний день приоритетом "Швабе" является выполнение задачи по развитию производства высокотехнологичной гражданской продукции, поставленной руководством страны перед предприятиями ОПК России. В данной работе важное место отведено медицинскому сегменту. Холдинг как один из ведущих в стране поставщиков отечественной медтехники в рамках радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех намерен сосредоточится на централизации системы продаж техники и изделий для медицины на внутреннем и внешнем рынках. По нашим расчетам, к 2025 году доля продукции гражданского назначения кластера составит 50%. В частности, стратегия холдинга в области развития производства, маркетинга, продаж медицинской техники и изделий включает 9 основных сегментов — диагностика In-Vitro, кардиология, ортопедия, офтальмология, эндоскопия, диагностическое оборудование с высокой степенью визуализации, а также стоматология, хирургия и неонатология. В качестве перспективных продуктов, которые планируется развивать в рамках стратегии до 2025 года, выделено более 20 разработок предприятий "Швабе".

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена