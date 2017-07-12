Эксперт прокомментировал возможный запрет алкоэнергетиков в России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Возможный запрет производства и продажи в РФ алкоэнергетиков никак не скажется на алкогольном рынке РФ, бизнес найдет возможность производить эти напитки, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Минфин РФ в среду сообщил , что подготовил поправки, запрещающие производство алкогольных энергетиков для продажи в России. Ведомство предлагается запретить производство алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты), перечень которых установит Минздрав.

"Запретить энергетики невозможно. Запретят напитки с определенным содержанием каких-то веществ в процентах. Производители начнут производить напитки с меньшим содержанием этих веществ. Бизнес найдет возможность производить эти напитки. Запрет не окажет никакого влияния на алкогольный рынок", — сказал Дробиз.