Эксперт прокомментировал возможный запрет алкоэнергетиков в России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Возможный запрет производства и продажи в РФ алкоэнергетиков никак не скажется на алкогольном рынке РФ, бизнес найдет возможность производить эти напитки, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
"Запретить энергетики невозможно. Запретят напитки с определенным содержанием каких-то веществ в процентах. Производители начнут производить напитки с меньшим содержанием этих веществ. Бизнес найдет возможность производить эти напитки. Запрет не окажет никакого влияния на алкогольный рынок", — сказал Дробиз.