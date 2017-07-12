Госдума расширила круг организаций, относящихся к среднему бизнесу

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный закон о расширении круга организаций легкой промышленности, которые могут быть отнесены к субъектам среднего предпринимательства, что позволит оказывать поддержку инвестпроектам по модернизации и созданию новых производств в данной сфере в индивидуальном порядке.
По действующему законодательству, напоминают разработчики проекта закона, у среднего предприятия годовой доход не должен превышать 2 миллиарда рублей, а среднесписочная численность работников — 250 человек, у малого предприятия — 800 миллионов рублей и 100 человек, у микропредприятия — 120 миллионов рублей и 15 человек.
Новый закон также уточняет, что деятельность, относящаяся к сфере легкой промышленности, будет признаваться основной при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет более 70% в общем объеме доходов юридического лица. Сведения о средних предприятиях, соответствующих устанавливаемым критериям, будут включаться в отдельный перечень и передаваться Минпромторгом в ФНС для дальнейшего внесения в единый реестр субъектов МСП, ведение которого осуществляется с 1 августа 2016 года.
По данным "Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности", которые приводятся в пояснительной записке к документу, в 2015 году в России действовало 148 предприятий легкой промышленности, имеющих выручку менее 2 миллиардов рублей, а количество сотрудников — свыше 250 человек, при этом у 120 из них выручка составляла менее 800 миллионов рублей.