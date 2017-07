Япония предложила России помощь в решении проблемы свалок в Подмосковье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Совместное японо-китайское предприятие Anhui Conch Kawasaki Energy Consevation Equipment Manufacturing Co., Ltd. могло бы предоставить мусоросжигательное оборудование для решения проблемы со свалками в Подмосковье, заявил РИА Новости председатель правления компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Сигэру Мураяма.

Мураяма находится в Екатеринбурге, где в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" представлен и стенд Kawasaki.

"У себя в Японии мы сами занимаемся строительством мусоросжигательных заводов. А в Китае, например, у нас есть совместное предприятие Anhui Conch Kawasaki Energy Consevation Equipment Manufacturing Co., Ltd. Они занимаются в том числе производством мусоросжигательного оборудования", — рассказал Мураяма, отвечая на вопрос, готова ли японская компания помочь в строительстве мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье в свете истории со свалкой в Балашихе.

"Скорее всего, за рубежом будет работать активно именно это предприятие. В этом смысле, если будут предложены хорошие условия для этой компании и если будет потребность в нашей продукции, то, скорее всего, наш партнер, Conch будет предоставлять технологии для решения данного вопроса", — добавил он.

Пока, по его словам, российская сторона не обращалась к Kawasaki с соответствующим предложением.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. На следующий день полигон закрыли. Еще два мусорных полигона (в Чеховском и Пушкинском районах) закроют, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, до конца года. Вслед за этим власти Подмосковья заявили о необходимости постройки новых мусоросжигательных заводов.