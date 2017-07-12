Иерусалим и Москва в августе обсудят реализацию энергопроектов в Израиле

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Израиль в августе обсудит с министерством энергетики России возможность реализации энергетических проектов на своей территории, сообщил РИА Новости израильский дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, российскую сторону будет представлять Минэнерго РФ на уровне замминистра.

"Буквально несколько дней назад мы получили ответ, что он (заместитель министра энергетики РФ — ред.) приедет", — сказал источник.

Он уточнил, что Израиль заинтересован в российских технологиях по сжатию природного газа (КПГ), и не исключил заинтересованность в добычных углеводородных проектах.