Иерусалим и Москва в августе обсудят реализацию энергопроектов в Израиле

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Израиль в августе обсудит с министерством энергетики России возможность реализации энергетических проектов на своей территории, сообщил РИА Новости израильский дипломатический источник.
"Буквально несколько дней назад мы получили ответ, что он (заместитель министра энергетики РФ — ред.) приедет", — сказал источник.
Он уточнил, что Израиль заинтересован в российских технологиях по сжатию природного газа (КПГ), и не исключил заинтересованность в добычных углеводородных проектах.