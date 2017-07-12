Комитет Госдумы одобрил поправки в закон о "дальневосточном гектаре"

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам на заседании одобрил ряд поправок в закон о "дальневосточном гектаре", в том числе направленные на расширение территорий, в границах которых выдается земля, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Поправки в закон о "дальневосточном гектаре" были рассмотрены и одобрены на заседании комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям", — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Павел Волков, в пользование отдано свыше 23,5 тысяч "дальневосточных гектаров".

Минвостокразвития России предложило внести в закон о "дальневосточном гектаре" несколько поправок. Во-первых, это изменения, направленные на корректировку границ участка и сокращение количества отказов гражданам в предоставлении земельных участков – как тех, на которые уже подана заявка, так и уже полученных.

Во-вторых, это предложения, направленные на расширение территорий, в границах которых осуществляется предоставление "дальневосточных гектаров". В-третьих, это поправки, связанные с обеспечением доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно. Четвертый блок поправок связан с совершенствованием механизмов подачи заявок. Также предлагаются изменения и уточнения в Федеральный закон "О государственной регистрации и недвижимости".

С 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступили свыше 96 тысяч заявок на "дальневосточные гектары".