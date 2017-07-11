Российский автопром в целом доволен вводом адресной поддержки спроса

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ведущие автопроизводители РФ в целом довольны введением новых адресных мер поддержки спроса на машины, "Группа ГАЗ" же считает их ошибочными для сегмента коммерческого транспорта, заявили РИА Новости опрошенные автопроизводители.

Ранее правительство РФ утвердило изменения в программы льготного автокредитования и лизинга транспортных средств на 2017 год под адресные меры поддержки спроса на автомобили. Граждане, приобретающие первый в жизни автомобиль, и родители двух или более несовершеннолетних детей могут получить дополнительную скидку в 10% при покупке машины в кредит. Физлица и организации, субьекты МСП и сельхозпроизводители могут рассчитывать на скидку 12,5% при покупке транспортного средства в лизинг.

По оценке Минпромторга, вводимые программы помогут продать 85,65 тысячи машин разных категорий до конца года.

За…

"АвтоВАЗ" поддерживает введение новых мер поддержки автомобильного рынка. "Набрав силу, новые программы наверняка окажут позитивное влияние на спрос. В модельном ряду Lada покупатели найдут как базовые модели, которые могут стать первыми машинами в жизни новых автомобилистов, так и комфортные модели, рассчитанные на большие семьи", — сказал представитель компании.

Ульяновский автозавод будет принимать участие в новых программах поддержки автопрома, дилерская сеть компании готова к реализации новых программ и в настоящий момент информирует своих клиентов о новых условиях приобретения автомобилей УАЗ, говорит представитель Sollers.

"Считаем, что на фоне нестабильной текущей ситуации на рынке новые программы станут для нас своевременной и очень важной мерой поддержки продаж", — отмечает она.

"Камаз" считает, что принятые государством меры соответствуют требованиям современного рынка.

"Те меры, которые были разработаны в период серьезного падения рынка и были предназначены именно для поддержания этого рынка на определенном уровне, на сегодняшний день уже исчерпали себя. Сегодня рынок показывает существенный рост, поэтому для его развития и поддержки требуются новые меры. Те меры поддержки, которые приняло правительство, как раз направлены на то, чтобы производители могли работать в условиях развивающегося рынка", — объясняет представитель предприятия.

…и против

В то же время "Группа ГАЗ" считает, что введение сегментарных программ было ошибочным для коммерческого сегмента.

"Субпрограммы льготного лизинга не будут работать и не станут стимулом для рынка. Мы тестировали эти программы за свой счет, и реакция клиентов показала мизерный эффект. 75% представителей малого и среднего бизнеса и фермеры не приобретают автомобили в лизинг, это дорогой и неприемлемый для них инструмент. Дополнительная скидка, которая дается в рамках лизинговых субпрограмм, не будет стимулировать новые продажи коммерческого транспорта, а уйдет небольшому количеству клиентов, которые и так готовы покупать автомобили в лизинг", — заявила представитель ГАЗа.

"Эти программы не станут заменой программы обновления парка, которая позволяла стимулировать спрос в условиях дефицита оборотных средств у предприятий среднего и малого бизнеса", — добавила она.