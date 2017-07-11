Минфин хочет разрешить гражданам платить налоги авансом

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минфин РФ хочет разрешить гражданам платить транспортный, земельный и имущественный налоги авансом, соответствующая норма содержится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Среди предложений в документе: "Введение института специальных авансовых взносов, которые указанные лица смогут добровольно перечислять в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства в счет уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц".

Сейчас по всем имущественным налогам (земельный, транспортный и налог на имущество), взимаемых с физлиц, установлен единый срок оплаты — 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сведения о них присылаются гражданам РФ в единых налоговых уведомлениях. Вместе с налоговым уведомлением формируются платежные документы на уплату, которые содержат все необходимые реквизиты для уплаты налогов, а также сумму налога, которую необходимо оплатить до установленного срока. Однако граждане сейчас не могут платить налог авансом и включать переплаченные суммы в последующие платежи.

Проект, внесенный Минфином в Госдуму, содержит целый ряд мер, направленных на упрощение налогового администрирования и снижение административных издержек. В частности, предлагается установить возможность для физлиц платить налоги через МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, упрощается процедура исправления платежных документов.

Также предлагается установить возможность для налогового агента, если он не может уплатить налог с какого-то дохода, уведомлять об этом налогоплательщика, как письменно, так и через электронные сервисы "при условии обеспечения гарантированной доставки указанной информации до налогоплательщика".