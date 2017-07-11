В Qatar Petroleum заявили, что продолжат соблюдать соглашение ОПЕК+

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Катар привержен соглашению о сокращении нефтедобычи стран ОПЕК+ и не намерен увеличивать добычу "черного золота", пишет агентство Блумберг со ссылкой на главного исполнительного директора катарской государственной нефтяной компании Qatar Petroleum (QP) Саада аль-Кааби.

"Страна не намерена наращивать добычу", — сказал главный исполнительный директор QP.

При этом аль-Кааби отметил, что Катар рассмотрит вопрос об увеличении добычи на месторождении Al-Shaheen; запланированные инвестиции в месторождение в размере 3,5 миллиарда долларов в течение 5 лет с французской Total поддержат добычу. "У нас много амбиций. Мы находимся в режиме огромного роста", — заявил он.

В конце июня французская нефтегазовая компания Total сообщила о том, что подписала соглашение с Qatar Petroleum и получила 30%-ную долю в концессии морского нефтяного месторождения Al-Shaheen на 25 лет, начиная с 14 июля 2017 года. Месторождение Al-Shaheen начало производство в 1994 году. Существующий комплекс состоит из 30 платформ и 300 скважин. Месторождение производит 300 тысяч баррелей нефти в день, что представляет собой почти половину общей добычи нефти в Катаре.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Qatar Petroleum — государственная нефтяная компания Катара. Основана в 1974 году.