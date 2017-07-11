МОМТ и РЭЦ подписали соглашение о развитии экспорта хай-тек продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Соглашение между международным объединением разработчиков, производителей и пользователей медтехники (МОМТ) и Российским экспортным центром (РЭЦ), предусматривающее развитие экспорта высокотехнологичной продукции, подписано во вторник на площадке проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017.

"Данная кооперация главным образом направлена на содействие процессу экспорта, а также разработку и реализацию совместных общественных и правовых инициатив по вопросам стимулирования внешних поставок высокотехнологичной продукции и услуг производства предприятий МОМТ, в том числе предприятий "Швабе". Так, в результате доля присутствия наукоемкой техники отечественного производства на международном рынке, включая продукцию Холдинга, может существенно увеличиться", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе", президент МОМТ Иван Ожгихин, подписавший документ со стороны объединения.

В свою очередь глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков отметил, что соглашение с МОМТ стало очередным шагом РЭЦ по развитию сотрудничества с отраслевыми объединениями.

"Сегодня Россия может представить миру уникальные разработки в медицинской сфере, и совместными усилиями мы можем создать прочный фундамент для постепенного наращивания экспорта высокотехнологичного медицинского оборудования. Мы всегда приветствуем инициативы от бизнеса и готовы всячески содействовать компаниям, входящим в объединение МОМТ", — сказал Фрадков.

Среди других направлений взаимодействия предприятий МОМТ и РЭЦ, которые предусматривает подписанное соглашение — информационная и консультационная поддержка высокотехнологичным предприятиям по вопросам поддержки экспорта, правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности за рубежом, а также организация страховой поддержки и содействие созданию механизмов финансовой поддержки экспортных проектов компаний-членов МОМТ.

Международное объединение разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники основано в 1994 году. Членами организации являются свыше 140 предприятий из России, Болгарии, Словакии, Македонии и Белоруссии. Сегодня они производят в совокупности более 8 тысяч наименований медицинских изделий.