Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к "Технопромэкспорт"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск немецкой компании Siemens к российской "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании, говорится в материалах суда. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

Согласно материалам суда, иск был зарегистрирован 11 июля, его подала компания Siemens Aktiengesellschaft. Ответчиками являются ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) – совместное предприятие Siemens AG (65%) и российской компании "Силовые машины" (35%).

Почти одновременно с появлением информации о регистрации иска представитель Siemens Вольфрам Трост сообщил, что компания подал иски в Москве против причастных к якобы поставкам его турбин в Крым.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов. А ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым. Siemens намерен инициировать уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении доппоставок в Крым.

В России, в Ленинградской области, работает ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ). В начале марта 2015 года ТПЭ и СТГТ заключили контракт на изготовление и поставку турбин SGT5-2000E для ТЭС в Тамани, конкурс на строительство которой до сих пор не объявлен. В 2016 году ТПЭ выставлял эти турбины на аукцион с начальной ценой 166,7 миллиона евро (с НДС), но не получил заявок на покупку.