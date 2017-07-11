Siemens подал иск в связи со скандалом с турбинами в Крыму

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens подал иски в Москве против причастных к поставкам его турбин в Крым, сообщил РИА Новости представитель компании Вольфрам Трост.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, ответчиками по которому являются ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (совместное предприятие Siemens и российской компании "Силовые машины").

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий представляет собой явное нарушение контрактов, которые запрещают клиенту поставлять оборудование в Крым.

"Вследствие этого Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения — Тамань", — сообщил Трост.

На прошлой неделе агентство Рейтер сообщило, что в Крым поставлены четыре турбины производства Siemens, несмотря на санкции ЕС, запрещающие поставлять на полуостров технологии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что турбины для Крыма сделаны в России. А в компании "Технопромэкспорт", которая строит в Крыму две ТЭС, пояснили, что закупили турбины на вторичном рынке и модернизировали их силами российских заводов.