Сенатор прокомментировал позицию Трампа по санкциям против России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет с конгрессом политическую игру — заявляя о поддержке санкций против России он идет на уступки, чтобы сохранить за собой право снимать эти ограничения, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В понедельник директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил, что администрация США поддерживает санкции, которые содержатся в законопроекте по России и Ирану, но не одобряет меры, ограничивающие полномочия главы государства в этом вопросе.

"Говоря о поддержке антироссийских санкций, Дональд Трамп идет на некоторые уступки по отношению к конгрессу, стремясь сохранить за собой право по снятию ограничений", — заявил Джабаров РИА Новости во вторник, назвав действия президента США "политической игрой".

Сенатор отметил, что на Западе все больше говорят от вреде санкций, бизнес давно ищет пути обхода ограничений, создавая новые возможности для сотрудничества.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США.