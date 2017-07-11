На Вологодчине могут ввести режим ЧС в агропромышленном комплексе

ВОЛОГДА, 11 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе Вологодской области могут ввести из-за сильных дождей, в результате которых в настоящее время в регионе наблюдается трехкратное отставание по объемам заготовки силоса и сена по сравнению с показателями прошлого года, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Михаил Глазков.

"Глава региона Олег Кувшинников дал поручение провести мониторинг и рассмотреть вопрос о ведении режима ЧС в агропромышленном комплексе Вологодской области. Во всех районах региона совместно со специалистами Росгидромета создаются специальные комиссии для оценки состояния посевных площадей. Исходя из собранных данных, будет принято решение о введении режима ЧС в каждом конкретном районе, а уже потом и во всей Вологодской области", — сказал Глазков.

По его словам, как и другие регионы РФ, Вологодская область получила из федерального бюджета субсидию на поддержку сельского хозяйства. Одним из главных условий ее выделения является выполнение целевых показателей по производству сельскохозяйственной продукции. Так, в этом году по соглашению с Минсельхозом РФ, все хозяйства области должны собрать 215 тысяч тонн зерна, 56 тысяч тонн картофеля, 7,6 тысячи тонн овощей, а также 3,2 тысячи тонн льноволокна

"Введение режима ЧС необходимо для снижения финансовых потерь от форс-мажорных обстоятельств, связанных с неблагоприятной погодой. Оно позволит избежать возможных штрафных санкций в связи с невыполнением плана, а также претендовать на получение субсидии на закупку кормов для скота. Нынешние погодные условия могут не позволить вологодским сельхозпроизводителям заготовить достаточное количество силоса и сена для обеспечения поголовья", — подчеркнул Глазков.